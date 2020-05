Riaperture del 18 maggio: oggi incontro Boccia-Speranza e presidenti Regioni per le misure

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dopo l'ok al Dl rilancio ed il passaggio nelle prossime ore al Quirinale per la firma del Presidente della Repubblica prima della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ora c’è da affrontare lo scoglio delle riaperture. Il governo sta lavorando alle linee guida che dovranno prevedere le misure di prevenzione della diffusione del virus con il via libera del prossimo 18 maggio. Oggi è previsto l'incontro tra i ministri degli Affari regionali e della Sanità, Boccia e Speranza,con i presidenti di regione per fare il punto della situazione e concertare gli interventi. Un incontro a cui potrebbe partecipare lo stesso premier, Conte. In calendario anche un Consiglio dei ministri che fuori ordine del giorno potrebbe prevedere il tema delle riaperture che stanno iniziando a creare un malcontento diffuso nel paese. Ma sono gli stessi governatori delle regioni a sollevare la questione delle prescrizioni Inail che appaiono troppo ballerine e con eccessi di responsabilità per gestori di lacali ed esercizi. Misure troppo restrittive che se non trovano una mediazione potrebbero vedere, come ha dichiarato lo stesso predidente della provincia autonoma di Trento,Maurizio Fugatti, l'assunzione di decisioni autonome. - (PRIMAPRESS)