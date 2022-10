Regno Unito: è Rishi Sunak il nuovo premier eletto dai Tory. È il più ricco uomo del regno

(PRIMAPRESS) - REGNO UNITO - È Rishi Sunak il nuovo premier britannico, 42 anni, di origini indiane (la prima volta per UK) ed ex cancelliere dello Scacchiere sotto Boris Johnson, ad essere proclamato nuovo leader conservatore del partito Tory. Dopo le dimissioni formali di Liz Truss nelle mani di Carlo III, designato au- tomaticamente premier del Regno Unito. Gradito alla City londinese, Sunak è il primo premier non bianco del governo britannico. E' il più ricco di sempre. Ha un patrimonio di circa 730 milioni di sterline, il doppio di quello del re Carlo III. Si è ritirata all'ultimo minuto ha battuto la sfidante Penny Mordaunt. - (PRIMAPRESS)