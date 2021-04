Recovery Plan: semaforo verde del CdM. Draghi ottiene un feedback da Bruxelles

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei Ministri rinviato in serata ha dato il via libera al Recovery Plan su cui Mario Draghi è riuscito ad avere un feedback da Bruxelles dopo un confronto telefonico co Ursula von der Leyen.

Il ministro dell’Economia, Daniele Franco, a quanto si apprende da diverse fonti di governo, in Consiglio dei ministri ha spiegato che si impegnerà per l'inserimento della proroga del superbonus nel 2023. Ciò si svilupperà, spiegano le stesse fonti, dopo una valutazione sugli effetti della misura da fare dopo l'estate sulla base dei dati disponibili. Se questa valutazione sarà positiva le risorse potranno essere inserite nella legge di bilancio, si sottolinea. Nel Pnrr verrà indicata la clausola per favorire l'occupazione giovanile e femminile chiesta dal Pd. Forza Italia ha evidenziato la necessità di un coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali nell'attuazione del Piano sul Recovery. Il 40 per cento dei fondi per il Recovery sarà destinato al Sud. E' quanto si apprende da fonti di maggioranza. "Soddisfazione del M5S per il superbonus edilizio, che avrà copertura fino al 2023. Il Pnrr segna un passaggio storico, senza transazione ecologica e digitale non avremmo mai tutte queste risorse, come spiegato dallo stesso premier nel corso del Cdm". Lo dicono fonti M5S al termine del Cdm. Intorno alle 23,30, è terminata in Consiglio dei ministri la relazione del ministro Daniele Franco. Il Cdm, in un clima che viene definito dai partecipanti "positivo", ha preso atto dell'informativa. Ora il Pnrr verrà trasmesso in Parlamento. Il Cdm si è concluso poco dopo. - (PRIMAPRESS)