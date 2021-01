Recovery Plan: questa sera Conte incontra i capi delegazione sul nuovo documento da 222 mld

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' fissata per questa sera (ore 18), salvo cambiamenti, la riunione del premier Conte con i capi delegazione di maggioranza sulla versione aggiornata del Recovery plan. Ammontano complessivamente a 222 miliardi le risorse previste per gli investimenti nella nuova versione. Proseguono le polemiche con Italia Viva. Le ministre Bellanova e Bonetti evocano possibili dimissioni. Ieri sera il leader Renzi, nella trasmissione Post del Tg2, alla domanda del direttore Gennaro Sangiuliano sul futuro prossimo del Governo Conte aveva condiviso che elezioni oggi in questa fase sarebbero improponibili ma "noi possiamo stare tranquillamente all'opposizione se il piano del futuro dei nostri figli lascerà loro solo debiti. "Le nostre richieste - ha proseguito Renzi - hanno fatto arrivare più soldi alla sanità". E poi ha ancora parlato della necessità di accedere anche ai fondi del Mes. - (PRIMAPRESS)