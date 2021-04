Recovery Plan: la replica di Draghi alla Camera:"Arrivare prima per ricevere i fondi prima"

(PRIMAPRESS) - ROMA - Mentre oggi alle 17 è prevista la dichiarazione del Presidente del Consiglio, Mario Draghi al Senato sul Recoveri Plan (Pnrr), oggi alla Camera c'è stata la replica del premier sul piano da inviare a Bruxelles per l'accesso ai fondi. Alle proteste dell'opposizione per il poco tempo a disposizione dei parlamentari per analizzare il piano, Draghi risponde così:"Profondo rispetto" del governo per le Camere,esordisce,pur nei tempi stretti, ma "la scadenza del 30/04 non è mediatica,è che se si arriva prima si avranno i fondi prima",dice "La vera sfida è trovare un modo di attuazione"tra governo ed enti locali per gestire "una mole di interventi" da quasi 90mld,circa 40% del totale.Al Sud 82mld, il 40% a fronte del 34% di popolazione,per "misure in una visione complessiva per far ripartire e accelerare una crescita ferma da mezzo secolo". - (PRIMAPRESS)