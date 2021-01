Recovery Plan: il piano è nelle mani dei ministri. Questa sera il CdM

(PRIMAPRESS) - ROMA - E' stata inviata a tutti i ministri la nuova bozza del Recovery Plan, rielaborata dopo il confronto con le forze di maggioranza. Il Consiglio dei ministri è fissato per le 21.30. Il piano da circa 222 miliardi,che salgono a 310fino al 2026,prevede risorse per 20 mld per il settore sanitario. Il primo capitolo resta quello della "rivoluzione verde", con 68,9 mld. Si stima un impatto di crescita sul Pil al 3% nel 2026. Nel piano non si indica la governance, il governo presenterà una proposta al Parlamento. - (PRIMAPRESS)