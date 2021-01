Recovery Plan: è ora nelle mani dei partiti di maggioranza. Domani confronto sul testo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il testo del Recovery Plan modificato con le osservazioni dei partiti di maggioranza è stato inviato alle forze di coalizione del Governo. Lo si apprende da fonti stesse del governo. Italia Viva, che aveva disertato gli incontri informali tenuti ieri dal ministro Gualtieri con Pd, M5s e Leu, lamentava di non avere il testo della bozza. Ora le stesse fonti fanno sapere che è stato inviato anche a Italia Viva. A questo punto si dovrebbe superare lo stallo e,forse domani, dovrebbe esserci il confronto a livello di governo in preparazione del Consiglio dei ministri che potrebbe già tenersi sabato 9 gennaio. Per l'opposizione il componente della Commissione Bilancio, Tesoro e Programmazione della Camera, Roberto Pella (FI),riconferma con una nota al termine di una conferenza stampa del partito forzista, le anticipazioni evidenziate nei giorni scorsi da Silvio Berlusconi "Ci batteremo per tre punti cardine, precondizione per un efficace utilizzo dei fondi del Recovery Plan per l'Italia, sono la riforma del fisco, la riforma della giustizia e la riforma della PA e della burocrazia". - (PRIMAPRESS)