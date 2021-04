Recovery Plan: approvato. La Camera ha votato il piano Draghi con 442 voti favorevoli

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Camera ha approvato il Piano di Recovery Fund elaborato dal governo Draghi con 442 voti sì, 19 no e 51 astenuti. Il voto favorevole ottenuto impegna il governo a trasmettere alla Commissione Ue il Piano di ripresa e ad assicurare "pieno coinvolgimento del Parlamento e leale collaborazione con Regioni e Enti locali per consentire al Parlamento di monitorare attuazione e impatto degli interventi". FdI si è astenuta, no da Alternativa c'è (ex membri del M5S). Fratelli d'italia aveva chiesto di mettere ai voti una risoluzione contro le comunicazioni, ma il provvedimento è stato respinto con 456 voti contro e 47 a favore. - (PRIMAPRESS)