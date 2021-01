Recovery Plan: approvato in CdM il provvedimento con l'astensione di Italia Viva

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Consiglio dei Ministri ha approvato il Recovery Plan. La discussione iniziata intorno alle 22,30 a Palazzo Chigi è terminata nella notte, ma si può considerare solo un atto formale perchè, nonostante la dichiarazione di astensione da parte delle ministre di Italia Viva, Bellanova e Bonetti tutto era già segnato. Non sono state una sopresa le due astensioni e neanche l'esito positivo dellapprovazione del piano per la Next Generation Ue. Ovviamente non sono mancate le tensioni quando il gruppo renziano intendeva, probabilmente in modo strumentale, inserire anche il Mes nel dibattito e Conte è intervenuto "spiegando" che non poteva essere contemplato nel provvedimento che si stava approvando. Sul governo c'è un tempo sospeso che probabilmente vedrà oggi qualche nuova mossa da parte dei renziani con la conferenza stampa già programmata. - (PRIMAPRESS)