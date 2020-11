Recovery Fund: Orban interviene sul veto al voto di bilancio UE

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Nell’Ue non è la prima volta che le discussioni sul budget arrivano "agli estremi", dato che le posizioni dei 27 devono essere sincronizzate. Tuttavia ci sono "molte soluzioni possibili; è solo questione di volontà politica". Così il premier ungherese Viktor Orban si è espresso in un’intervista per poi scagliarsi con un post contro il filantropo George Soros, per aver dato indicazioni all'Ue su come aggirare il veto di Polonia e Ungheria sul voto sul bilancio 2021-2027 e sul Recovery Fund. Intanto la presidente della Bce Christine Lagarde ieri aveva sostenuto che il Recovery Fund deve diventare operativo «senza indugio». E lo ha ripetuto anche la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente del Consiglio europeo Charles Michel al termine della video-riunione tra i leader Ue dedicata al Covid. Ma lo scoglio del primo punto al bilancio Ue 2021-2027 e proprio la condizionalità sullo Stato di diritto, rifiutata da Ungheria e Polonia, che hanno bloccato il budget ponendo il veto. - (PRIMAPRESS)