Recovery fund, Michel (UE): "Ora inizia il percorso della negoziazione tra i membri"

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - “Quella di oggi è stata la prima occasione per discutere a livello di leader, le proposte sul Ricoveri Fund presentate dalla Commissione, dal QFP e dal Fondo per il recupero. È stata l'occasione per osservare che su diversi punti c'è un consenso emergente, che è molto positivo. Ma allo stesso tempo, non sottovalutiamo le difficoltà. E su diversi argomenti osserviamo che è necessario continuare a discutere”. Questo il commento del presidente del Consiglio Europeo, Charles Michel alla fine della videoconferenza “Ora si passa alla fase della negoziazione ed accolgo con favore la disponibilità a impegnarsi. Presenterò alcune proposte concrete per cercare di prendere una decisione. Siamo consapevoli che è essenziale prendere una decisione il prima possibile. “Abbiamo anche avuto l’occasione continua il presidente - con Ursula (von der Leyen) e me stesso, di tenere un resoconto dopo l'incontro con Boris Johnson, sulla Brexit. E come sapete, durante questo incontro, abbiamo ripetuto il mandato che abbiamo deciso a livello europeo. Abbiamo ribadito che ci impegniamo per raggiungere un accordo, ma non a tutti i costi. Consideriamo, ad esempio, domande come la parità di condizioni, come la governance, come il protocollo relativo all'Irlanda e all'Irlanda del Nord, sono argomenti molto importanti a nostro avviso. E abbiamo preso atto che per il Regno Unito non hanno intenzione di chiedere una proroga del periodo di transizione. Significa che dobbiamo intensificare i negoziati. Ci fidiamo di Michel Barnier e avremo l'occasione di tornare a livello di Consiglio europeo più avanti su questo importante argomento. Abbiamo anche avuto l'occasione di tenere un briefing con Angela Merkel sull'attuazione degli accordi di Minsk. E significa che ora il Consiglio può procedere con il rinnovo delle sanzioni. E infine, vorrei congratularmi con Andrej Plenković. La presidenza di turno della Croazia non è stata un compito facile a causa di queste circostanze eccezionali che abbiamo affrontato insieme e che stiamo affrontando. E vorrei congratularmi con lui per la sua leadership, per la sua creatività, per la sua flessibilità. Con Ursula e Andrej abbiamo avuto una collaborazione perfetta. Grazie per questo, è un ottimo lavoro. Caro Andrej, lei ha svolto un ruolo essenziale in diversi argomenti, in particolare per quanto riguarda le discussioni sull'allargamento e la possibilità di trovare un accordo a livello di Consiglio europeo su questo importante argomento strategico. Grazie per questo Andrej. - (PRIMAPRESS)