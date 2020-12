Recovery Fund e Next Generation Ue ora c'è l'accordo senza i veti di Ungheria e Polonia

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - I leader dell'Unione europea hanno raggiunto all'unanimità l'accordo sul Recovery Fund e sul Next Generation Eu. Lo ha reso noto il presidente del Consiglio Ue, Charles Michel. "Ora possiamo cominciare con l'attuazione e la ricostruzione delle nostre economie. Il nostro monumentale pacchetto di ripresa guiderà la transizione verde e digitale", ha aggiunto. Soddisfatti Conte e von der Leyen. A consentire lo sblocco dei fondi è l’eliminazione del veto che era stato posto da Ungheria e Polonia grazie alla mediazioni di ieri sera della Germania. Il Consiglio europeo di Bruxelles ha quindi adottato le conclusioni sul Quadro finanziario pluriennale (il bilancio comunitario 2021-2027) e sul Meccanismo di condizionalità dello stato di diritto, che ha previsto un regolamento diverso. Soddisfazione del premier che sottolinea come l’approvazione del Bilancio pluriennale ora farà correre anche l’Italia. Per Ursula Von der Leyen: "L'Europa va avanti! disponendo di 1.800 miliardi “per alimentare la nostra ripresa e costruire una Ue più resiliente, verde e digitale”. - (PRIMAPRESS)