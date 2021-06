Recovery Fund, Draghi:"Una giornata d'orgoglio per l'Italia. Ora la sfida e l'attuazione"

(PRIMAPRESS) - ROMA - La collaborazione con la Commissione Ue sul Pnrr "è stata molto proficua: è una giornata d'orgoglio per l'Italia". Così il premier Draghi, in conferenza stampa con la presidente della Commissione Ue, Ursula Von der Leyen negli Studios di Cinecittà scelti per questa occasione. "Spero che sia l'alba della ripresa dell'economia italiana", osserva, è "un piano ambizioso di riforme e investimenti,che mira a rendere il Paese più giusto,competitivo, sostenibile",dice. "Questo è solo l'inizio,ora la sfida è l'attuazione:questi soldi vanno spesi tutti, bene e soprattutto in maniera onesta". - (PRIMAPRESS)