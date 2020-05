Next Generation UE: all'Italia la quota più alta di aiuti. Seconda la Spagna

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - Secondo le prime anticipazioni sulla ripartizione del pacchetto Recovery Fund di 750 miliardi predisposto dalla Commissione Europea, l’Italia dovrebbe essere tra i paesi particolarmente favoriti con 172,7 miliardi che rappresenterebbe la quota più alta desinata ad un singolo paese membro dell’UE. Segue la Spagna con 140,4 miliardi. La cifra destinata all’Italia sarebbe per 81,807 miliardi come aiuti e 90,938 come prestiti. Per il paese iberico la divisione è 77,3 miliardi come aiuti e 63,1 come prestiti. Il piano illustrato dalla Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen si sintetizza nel titolo che ha voluto dare al documento di programmazione: Nex Generation UE, cioè un punto di ripartenza del,'Unione Europa che si dovrà fondare sul New Green Deal basato su ricerca e tecnologie "verdi". I fondi saranno eroganti superando i limiti per ripristinare gli squilibri che si sono accentuati in Europa.Rafforzeremo il bilancio ha detto in conclusione del suo intervento" - (PRIMAPRESS)