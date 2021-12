Record di Green Pass scaricati nelle 24 ore ma pochi controlli sui trasporti locali

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nuovo record di Green pass scaricati, esattamente 1.310.001 tra quelli 'base' e 'rafforzati' (il cosidetto Super Green Pass). E' quanto registrato nelle ultime 24 ore. La misura sul certificato verde, ottenibile solo con vaccinazione o avvenuta guarigione, in vigore da oggi 6 dicembre fino al 15 gennaio, hanno spinto i download soprattutto per le vaccinazioni: in particolare, secondo i dati del sito del governo, sono stati 968.069 i Green pass scaricati ieri per avvenuta vaccinazione, 336.563 quelli per il tampone e 5.369 per guarigione da Covid.

Non si resgistrano, tuttavia, i controlli significativi annunciati nei giorni scorsi sopratutto sui mezzi di trasporto locale e nelle ore di punta della mobilità dei pendolari. - (PRIMAPRESS)