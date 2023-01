Raid nell’aeroporto di Damasco dell’esercito israeliano contro gli Hezbollah: 4 vittime

(PRIMAPRESS) - DAMASCO - È di 4 morti il bilancio dell'attacco israeliano all'aeroporto di Damasco.Due soldati siriani e due militanti Hezbollah,di cui non è nota la nazionalità. E' la seconda volta in meno di 7 mesi che l'aeroporto di Damasco, dove sono presenti gruppi armati sostenuti dall' Iran e combattenti libanesi di Hezbollah,viene messo fuori uso da parte di Israele."Quattro combattenti, tra cui due soldati siriani, sono stati uccisi dai bombardamenti israeliani", ha detto Rami Abdul Rahman,capo dell'Osservatorio siriano per i diritti umani (Osdh). - (PRIMAPRESS)