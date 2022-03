Radiazioni Chernobyl: nei limiti per la russa Rospotrebnadzor ma non per gli ucraini

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Non è solo il numero di soldati e civili rimasti uccisi nel conflitto ucraino ad aver aperto la battaglia dell'informazione di propaganda dall'una e l'altra parte, ora c'è anche quella dei livelli di radiazioni in seguito agli incendi di alcune centrali nucleari. Per i bollettini russi i livelli rimangono stabili in Russia nella zona interdetta della centrale nucleare di Chernobyl. Ad affermarlo è una nota del Servizio federale per la sorveglianza sulla protezione dei diritti dei consumatori e il benessere umano, Rospotrebnadzor, l'agenzia fondata proprio da Vladimir Putin nel 2004. "gli incendi nella zona di esclusione della centrale nucleare di Chernobyl, Rospotrebnadzor sono stati monitorati nei livelli di radiazioni nelle aree di confine della Russia", ha affermato l'agenzia. "Il monitoraggio indica che i livelli di radiazioni rimangono stabili in Russia", ha affermato per tranquillizzare la popolazione russa di confine.

Rospotrebnadzor ha detto che stava continuando a monitorare la situazione.

Di segno avverso la dichiarazione dell'Agenzia statale dell'Ucraina per la gestione delle zone interdette ha dichiarato in precedenza sui social media che il rischio di radiazioni era aumentato a causa degli incendi nella zona di esclusione della centrale nucleare di Chernobyl che tendevano a diffondersi. L'agenzia ha affermato che gli incendi osservati in oltre 30 punti nella zona di esclusione nelle ultime due settimane hanno superato gli 8.700 ettari in totale.