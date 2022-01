Quirinale: Sergio Mattarella, il secondo presidente più votato della storia repubblicana

(PRIMAPRESS) - ROMA - "Accetto per senso di reponsabilità. Non ci si puó sottrarre ai doveri a cui si è chiamati e naturalmente devono prevalere su prospettive personali prevalenti".

Così Sergio Mattarella (81) ha dichiarato nella conferenza stampa dopo la votazione nell'Aula di Montecitorio al momento della sua rielezione. I 759 voti ottenuti ne fanno il secondo presidente più votato nella storia repubblicana dopo Sandro pertini che ne aveva ottenuti 832 nel 1978. A Mattarella sono arrivati gli auguri del premier Draghi e delle istituzioni europee e dagli Usa.

Sergio Mattarella è stato rieletto Presidente della Repubblica per un altro mandato al Quirinale. Un Lunghissimo applauso nell'aula della Camera aveva suggellato la riconferma del presidente uscente all'ottava votazione. Mattarella sarà incaricato di svolgere il suo mandato nel settennato 2022-2029. Lo scrutinio non ancora concluso alla 20,37 ha superato i 700 voti superando il quorum di 505 voti. A conclusione dello scrutinio Mattarella ha ottenuto 759 voti. Nordio ha ottenuto 90voti e 37 Di Matteo e 25 schede bianche. - (PRIMAPRESS)