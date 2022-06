Quirinale, incontro Mattarella-von der Layen a tutto campo su posizioni Ue: da Ucraina a crisi grano

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen ricevuta al Quirinale dal presidente Mattarella. Occasione per un confronto a tutto campo sulle posizioni Ue su Ucrain ma anche Covid e crisi alimentare che rischia di investire la sponda sud del Mediterraneo. E' la valutazione del presidente Mattarella, nell'incontro con la presidente Commissione Ue, von der Leyen, al Quirinale.L'Italia ritiene che la solidarietà europea deve applicarsi anche al tema dell'allargamento ai Balcani, ha ricordato. Nel colloquio si è parlato anche di Moldavia, Georgia e ovviamente Ucraina,sollecitando Bruxelles ad utilizzare lo stesso approccio che ha prodotto il Next generation Ue per affrontare le conseguenze della crisi ucraina. - (PRIMAPRESS)