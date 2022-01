Quirinale: confermata la rosa dei candidati del Centrodestra compatto: Nordio, Moratti e Pera

(PRIMAPRESS) - ROMA - La conferenza stampa del Centrodestra aperta dal leader della Lega, Matteo Salvini, ha presentato la rosa di nomi candidabili per le elezioni al Quirinale ora in corso a Montecitorio. Sono tre i nomi presentati: l’ex magistrato Carlo Nordio, la dirigente d’azienda, Letizia Moratti e l’ex Presidente del Senato, Marcello Pera. “Non sono candidati di bandiera e di alto profilo che possono rappresentare tutta l’Italia”. Hanno voluto sottolineare nei loro interventi Salvini e Tajani. “Il Centrodestra ha il diritto di formulare una proposta” ha detto Meloni ricordando che tutti i 4 presidenti recenti sono stati espressione della sinistra. In democrazia ci attendiamo che si entri nel merito della proposta senza veti”. - (PRIMAPRESS)