Quirinale: pronto il drive-in per il voto dei "positivi". Alle 15 di oggi la prima chiamata

(PRIMAPRESS) - ROMA - Inizieranno oggi alle 15 le operazioni di voto per l'elezione del Capo dello Stato. Saranno 1008 i grandi elettori (c'è un voto mancante per la re4cente scomparsa dell'on.Fasano) che verranno chiamti per la prima chiama che tuttavia appare già caratterizzata per la forte presenza di schede bianche in quanto non è stato ancora raggiunto dai partiti un accordo sul nome di alto profilo condiviso. Per i parlamentari positivi al Covid è stato previsto un drive-in elettorale nel parcheggio di Montecitorio. I parlamentari in quarantena dovranno subito dopo il voto, fare ritorno alle loro abitazioni o ai Covid Hotel. Ieri si erano susseguite le riunioni tra i partiti per trovare delle covergenze. Gli ultimi incontri in serata erano stati quelli del Centrodestra che dopo la rinuncia di Berlusconi alla candidatura si sono sentiti liberi di ipotizzare una alternativa al presidente di Forza Italia. "Siamo pronti a proporre donne e uomini di altissimo profilo", aveva ribadito Salvini dopo l'incontro con i capigruppo della Lega in Parlamento e successivamente i governatori e i delegati regionali. - (PRIMAPRESS)