Questa sera il premier Conte incontra Macron prima del Consiglio europeo di domani

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - In attesa di iniziare domani 17 luglio (ore 10) i lavori del Consiglio europeo straordinario per discutere il piano per la ripresa in risposta alla crisi provocata dal Covid-19 e il nuovo bilancio a lungo termine dell’UE, il premier Giuseppe Conte volerà questa sera nella capitale belga per un incontro con il presidente francese Emmanuel Macron (ore 20,30). Gli incontri già intrattenuti nei giorni scorsi con l’olandese Rutte e la cancelliera Merkel sono stati solamente interlocutori e non sembrano aver prodotto nessuna strategia comune. Anzi Rutte avrebbe ribadito le sue posizioni circa il Recovery Fund e la cancelliera tedesca in una posizione di mediatrice non ha però lesinato qualche stoccata all’Italia rispetto ad un processo di riforme non ancora attuato. Del resto la richiesta del presidente del Consiglio Conte di estendere lo stato di emergenza del paese non ha contribuito ad alleggerire il clima pessimista dei paesi cosiddetti frugali. - (PRIMAPRESS)