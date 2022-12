Qatargate, l’intervento di Roberta Metsola alla plenaria del PE: “Non ci sarà impunità”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - L'Ue sotto attacco da Stati autocratici. "Gli ultimi giorni sono stati i più lunghi della mia carriera. Sono infuriata e dispiaciuta. Parlamento e demo- crazia europea sono sotto attacco". Così la presidente del parlamento Ue, Metsola,aprendo la plenaria del Parlamento Europeo con uno statement sul Qatargate. "La corruzione non ha posto nel Parlamento Ue -afferma-Supereremo questa prova per i nostri sistemi democratici.Lanceremo un'indagine interna per migliorare la trasparenza-assicura-non ci sarà impunità."Chi pensa che la Ue sia in vendi- ta troverà il Pe sulla sua strada".

intanto la Procura belga ha fissato un'udienza per i 4 arrestati che si terrà mercoledì 14 dicembre. - (PRIMAPRESS)