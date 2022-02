Putin: l’Ucraina è parte della storia russa. Firmato il decreto per l’indipendenza del Donbass

(PRIMAPRESS) - MOSCA - Il presidente russo Vladimir Putin ha informato, al termine del suo Consiglio di sicurezza, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il presidente francese Emmanuel Macron che avrebbe firmato un decreto per riconoscere la Repubblica popolare di Donetsk e la Repubblica popolare di Luhansk nel prossimo futuro.

Aprendo la riunione del Consiglio di Sicurezza, Putin ha chiarito di aver deciso di discutere l'appello dei vertici delle due sedicenti repubbliche del Donbass per il riconoscimento della loro indipendenza, nonché l'appello sullo stesso argomento della Duma di Stato.

Secondo Putin, questo problema è strettamente connesso con i problemi di sicurezza nel mondo e in Europa in particolare. Ma in conferenza stampa in serata Putin ha voluto sottolineare che l'Ucraina è identitaria con la Russia come i loro abitanti. E poi il presidente russo si lancia nella storia dell'uninione sovietica e della nascita delll'Ucraina, "parto da lontano per chiarire posizioni che sfuggono".

Putin ha sottolineato che la Russia sta facendo del suo meglio per risolvere pacificamente la crisi nel Donbass. "Tuttavia, le autorità di Kiev hanno effettuato due volte operazioni punitive in questi territori. A quanto pare, stiamo assistendo a un terzo aggravamento della crisi", ha aggiunto Putin.

oggi 21 febbraio, i capi delle Repubbliche popolari di Donetsk e Luhansk, Denis Pushilin e Leonid Pasechnik, avrebbero chiesto a Putin di riconoscere l'indipendenza delle autoproclamate repubbliche. Pushilin ha inoltre chiesto al presidente russo di valutare la possibilità di concludere un accordo di amicizia e cooperazione, compresa la cooperazione nel campo della difesa.

La decisione di Putin del riconoscimento di indipendenza delle repubbliche del Donbass sono state accolte con disappunto da Macron e Scholz che si stavano operando per una mediazione.

La stessa Italia è fortemente preoccupata: "La situazione delle ultime ore in Ucraina ci preoccupa non poco, l'Italia è in massima allerta per riuscire ad affrontare gli eventi con la massima preparazione". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, a margine del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles che fa appello agli italiani: "lascino l'Ucraina". - (PRIMAPRESS)