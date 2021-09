Puigdemont, l’ex presidente della Catalogna può lasciare la Sardegna in attesa dell’estradizione

(PRIMAPRESS) - SASSARI - L'ex presidente della Catalogna Carles Puigdemont può lasciare la Sardegna e non dovrà restare sino al 4 ottobre,data della prima udienza fissata per decidere sulla richiesta di estradizione. Lo ha annunciato l'avvocato Agostinangelo Marras,fuori dal carcere di Bancali (Sassari), spiegando che all'eurodeputato non sono state applicate misure cautelari e dunque può circolare senza limitazioni. Inizialmente i media spagnoli avevano riportato che Puigdemont avrebbe dovuto restare in Sardegna in attesa dell'udienza del 4 ottobre. - (PRIMAPRESS)