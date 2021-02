Proteste Myanmar: l’appello dell’ambasciatore birmano all’Onu contro i golpisti

(PRIMAPRESS) - MYANMAR - Proseguono le proteste in Myanmar (ex Birmania) contro la giunta militare che ha preso il potere e deposto Aung San Suu Kyi lo scorso primo febbraio. A Yangon, la polizia ha usato proiettili di gomma per disperdere i manifestanti nonostante le condanne per gli atti di violenza arrivati dal governo Biden e dall'Unione Europea. Ma è stato lo stesso ambasciatore del Paese asiatico presso le Nazioni Unite ha lanciare un accorato appello all'azione contro la giunta militare golpista, che ha annullato per presunti brogli le elezioni del novembre 2020, che rappresentarono il trionfo della Lega nazionale per la democrazia, il partito di Suu Kyi. - (PRIMAPRESS)