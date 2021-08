Primo weekend da bollino nero per le vacanze degli italiani. il 32% si muove nella regione

(PRIMAPRESS) - ROMA - Weeend da bollino nero sulle autostrade italiane e con i contagi da Covid in costante risalita. Quattro italiani adulti su 10, il 41%, quest'anno hanno scelto agosto per andare in vacanza, con la risalita dei contagi e l'entrata in vigore del green pass, e scatta così l'unico weekend da bollino nero di questa estate. E' quanto emerge dall'indagine Coldiretti-Ixè. La pandemia ha ritardato le partenze e accentuato la tendenza a concentrare le vacanze ad agosto,il mese più gettonato e scelto 20,8 mln di italiani. E l'emergenza sanitaria ne spinge 1 su 3, il 32%, a scegliere mete vicine e interne alla Regione di residenza. - (PRIMAPRESS)