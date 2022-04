Primo Maggio in musica a Roma, sindacati ad Assisi: sullo sfondo inflazione e sicurezza

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Primo Maggio di quest'anno deve fare ancora i conti con le troppe morti sul lavoro ma anche con un'inflazione che ad aprile ha fatto segnare un +6,2%. Il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, ha anticipato in una intervista il suo pensiero: "Dopo la corsa al vaccino, oggi purtroppo siamo in presenza di una serie di componenti esogene: l'aumento del prezzo delle materie prime, i costi energetici, e per altro dobbiamo rilevare che sta aumentando l'incertezza politica, i partiti hanno cominciato la campagna elettorale, quello che io chiamo la battaglia delle bandierine. E questo ci preoccupa molto. C'è bisogno di fare le riforme che disegneranno il paese del futuro". Parole condivisibili specie se arrivano nel corso di tensioni internazionali per il conflitto ucraino. Oggi ad Assisi, in Piazza San Francesco le tre sigle sindacali Cgil, CISL e UIL si ritroveranno per la manifestazione nazionale della festa dei lavoratori. “ Al lavoro per la pace ” lo slogan dell’iniziativa che prevede oltre alle testimonianze di delegate e delegati sindacali, i comizi dei tre segretari generali con Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri. Tema centrale ancora una volta le morti sul lavoro ma che accusano un ritardo assordante di una profonda riforma sui criteri di sicurezza e sulla formazione reale e consapevole.Ma il Primo Maggio è anche il "concertone" che dal 1990 è diventato un appuntamento iconico al Circo Massimo di Roma. Quest'anno, sempre con la conduzione di Ambra Angiolini saliranno sul palco da Marco Mengoni a Tommaso Paradiso, da Ornella Vanoni a Max Pezzali, da Rkomi a Clementino. - (PRIMAPRESS)