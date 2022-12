Price Cap Ue: accordo raggiunto a maggioranza qualificata dai leader. Voto contrario dell’Ungheria

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES - I ministri europei dell'energia hanno raggiunto a maggioranza qualificata l' accordo sul Price cap. Anche la Germania,dopo lunghe trattative,ha approvato. Ma forse sul governo di Berlino ha contato anche la reazione del Qatar dopo l'inchiesta di corruzione con conseguente minaccia di sospensione della fornitura di gas. La Germania aveva raggiunto un accordo lo scorso novembre con Qatar Energy per le forniture. Resta contraria, invece, l'Ungheria, mentre Austria e Paesi Bassi si sono astenuti modificando una posizione rigida iniziale. Il tetto a 180 euro a megawattora al prezzo del gas scatterà dal 15 febbraio. Il ministro per l'Ambiente e la Sicu- rezza energetica Pichetto commenta:" E' la vittoria dell'Italia che ha creduto e lavorato per questo accordo ed è la vittoria dei cittadini che chiedono sicurezza enerergetica".

"Siamo riusciti ad ottenere il tetto al prezzo del gas credendo nelle nostre azioni e con fede" ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni al Museo Ebraico di Roma. - (PRIMAPRESS)