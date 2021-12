Presidenziali Francia: Valérie Pécresse di LR supera nei sondaggi Emmanuel Macron

(PRIMAPRESS) - PARIGI - Per la prima volta un sondaggio sulle presidenziali francesi del prossimo aprile dà per sconfitto il presidente uscente, Emmanuel Macron. Secondo uno studio Elabe Opinion 2022 lo batterebbe al ballottaggio la neocandidata de i Republicains, Valérie Pécresse. Avrebbe 3 punti di distacco al primo turno (20 contro i 23 di Macron), ma al ballottaggio uscirebbe vincente per 52 a 48% grazie ai voti degli elettori dei candidati di estrema destra Eric Zemmour e Marine Le Pen. - (PRIMAPRESS)