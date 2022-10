Presidente Camera: oggi il 4º scrutinio cercando la convergenza del Centrodestra su Fontana

(PRIMAPRESS) - ROMA - Oggi alle 10,30 si torna nell'Aula di Montecitorio per la quarta votazione per l'elezione del Presidente della Camera dopo i tre scrutini di ieri che non hanno raggiunto il quorum e la convergenza nel Centrodestra sul nome di Roberto Molinari. Le riunioni dei capigruppo di ieri sera avrebbero raggiunto un accordo sul vicesegretario della Lega, Lorenzo Fontana. I numeri ci sarebbero per eleggerlo ma senza lo strappo di Forza Italia come accaduto ieri anche sull'elezione del presidente del Senato La Russa passato con un appoggio esterno. - (PRIMAPRESS)