Presidente Camera: eletto il leghista Lorenzo Fontana tra l’esternazione da piazza del Pd

(PRIMAPRESS) - ROMA - Lorenzo Fontana è il nuovo presidente della Camera. Il deputato leghista Lorenzo Fontana è stato eletto alla quarta chiama: era sufficiente la maggioranza assoluta di 201 voti e ne ha avuti 222. Un applauso in Aula ha segnato il momento in cui si superava il quorum. Sul nome di Fontana c'è stata la convergenza dei voti del centrodestra.

"Sono felice",ha dichiarato Salvini dopo l'elezione di Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera, parlando con i cronisti in Transatlantico. Poi un commento sullo striscione contro Fontana aperto in aula da esponenti del Pd,"se lo potevano risparmiare",essere "cattolico non è un disvalore","Fontana è per l'Italia non pro Putin". Ieri c'è stato "un piccolo incidente di percorso. Il centrodestra governerà per 5 anni bene",ha detto affermando che il centrodestra andrà unito al Quirinale.

Dal leader del M5S, Giuseoppe Conte al presidente neo eletto. - (PRIMAPRESS)