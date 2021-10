Premio Nobel per la Pace ai giornalisti indipendenti Maria Ressa e Dmitri Muratov

(PRIMAPRESS) - OSLO - Il premio Nobel per la Pace 2021 è stato assegnato a due giornalisti di resistenza civile: la filippina naturalizzata americana Maria Ressa, cofondatrice del sito giornalistico Rappler, una delle voci più critiche sull’operato del presidente filippino Rodrigo Duterte e al russo Dmitry Muratov. Muratov è il direttore del giornale Novaya Gazeta, uno dei pochissimi giornali indipendenti che è riuscito a sopravvivere all’omologazione di una stampa condizionata da pressioni governative. La chairwoman della Commissione per il Nobel, Reiss Andersen, ha enunciato la motivazione: “per un giornalismo libero impegnato contro gli abusi del potere e la propaganda. Senza una stampa libera non puó esserci pace tra nazioni e l’impegno al disarmo per un mondo migliore”.



