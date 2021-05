Precipita una funivia a Stresa: 13 vittime e due bambini feriti in gravi condizioni

(PRIMAPRESS) - STRESA - Le vittime dell’incidente che è avvenuto questa mattina lungo la linea della funivia Stresa-Alpino Mottarone, sarebbero 13. L’impianto era stato riattivato il 24 aprile scorso dopo il lockdown. In cabina c’erano, secondo le prime ricostruzioni, 15 passeggeri. La fune dell’impianto ha ceduto quasi in vetta (a 100 metri prima dell’ultimo pilone) in uno dei punti più alti, dove la funivia corre più staccata da terra. Sul posto sono ancora a lavoro i vigili del fuoco e personale del Soccorso alpino. Dopo il lockdown la funivia era stata riaperta il 24 aprile e questa era una delle prime domeniche – vista anche la giornata di sole – con tanti turisti che dal lago salivano in vetta per godersi il panorama. La funivia è divisa in due tronconi, il secondo parte dagli 803 metri dell'Alpino, dove c’è un famoso giardino botanico, e raggiunge un pianoro immediatamente sotto la vetta del Mottarone, ed è proprio prima della vetta che è avvenuto l’incidente. - (PRIMAPRESS)