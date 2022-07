Politica: sulla campagna elettorale peserà anche l'aumento dei tassi della Fed

(PRIMAPRESS) - ROMA - In Italia i partiti politici, concentrati sulle loro fragili campagne elettorali, dovranno fare i conti con l'avvio debole dei mercati ma sopratutto con una settimana piuttosto delicata per l'economia internazionale che creerà uno stato di insofferenza nelle imprese. Mercoledì la Fed deciderà un nuovo aumento dei tassi che dovrebbe essere di almeno tre quarti di punto e questo protrebbe provocare il primo scossono dei mercati che stanno già mostrando un andamento che vede le commodity andare a rialzo anche per la questione grano e le Borse in caduta.

In area euro le attese sono sui dati dell'inflazione di fine luglio con la lettura del Pil del secondo trimestre. Il Qe (Quantitative easing) non c'è più e in alcuni Paesi c'è la corsa a drenare liquidità. Questa settimana molto dipenderà dalle trimestrali, visto che escono i risultati dei big come Apple, Amazon, Alphabet. Poi, nel corso del trimestre, il drenaggio di liquidità si farà sentire, mettendo i mercati sotto pressione. Soprattutto entrando nel pieno dell'estate, ad agosto e settembre, la situazione peggiorerà. A settembre la Fed raddoppierà i tagli di bilancio, portandoli a 95 miliardi di dollari al mese. - (PRIMAPRESS)