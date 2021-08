Politica: la visione di Silvio Berlusconi (FI) per un partito unico di destra duraturo al governo

(PRIMAPRESS) - ROMA - Le elezioni amministrative di ottobre alle porte, di fatto non fanno andare in vacanza la politica. Se a sinistra si tenta di chiudere accordi tra il Pd ed il potenzialmente rinnovato M5S dopo la leadersip di Giuseppe Conte votata dagli iscritti, a destra c'è l'idea fissa di Silvio Berlusconi di realizzare un partito unico capace di una proposta politica che sappia resistere all'usura del tempo. "Sono decisamente ottimista. Dice il leader di Forza Italia, Berlusconi in una intervista - Nella mia vita ho realizzato molti progetti che tutti consideravano impossibili". "27 anni di centrodestra,fondati su valori e programmi condivisi, non si cancellano perché ci siamo divisi su una scelta specifica,per quanto importante (...).Il centrodestra,che io ho fondato,è scritto nel cuore degli italiani. Andremo uniti con un programma comune alle elezioni,le vinceremo e governeremo bene per molti anni a venire". - (PRIMAPRESS)