Politica: c’era una volta il Centrodestra. La solitudine della Lega tra polemiche e autonomia

ROMA - Addio al Centrodestra dalle coalizioni difficili. "Il centrodestra è una coalizione in Italia? No, mi sembra evidente". Lo ha detto il leader della Lega, Salvini. "In questo momento, e temo ancora per qualche settimana, alla logica di squa- dra qualcuno preferisce la logica del singolo. Un ragionamento per me miope che guarda al proprio orto", è l'affondo di Salvini ricordando che alla Ca- sellati,candidata per il Quirinale,so- no mancati 70 voti del "presunto cen- trodestra". "Io ce la metto tutta per unire, dove altri dividono". E dice no a chi cerca intese con Renzi e Mastella.