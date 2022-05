Plenaria Parlamento Ue, Draghi: “Lo stesso spirito della pandemia ci deve guidare ora”

(PRIMAPRESS) - BRUXELLES "La guerra in Ucraina pone l'Ue davanti a una delle più gravi crisi della sua storia. Una crisi che è insieme umanitaria, securitaria, energetica, econo- mica". Così il premier Draghi intervenendo alla plenaria del Parlamento Ue. Le Istituzioni europee "sono inadeguate per la realtà che ci si manifesta oggi davanti", aggiunge spronando a una "revisione dei Trattati". Poi sottolinea: "L'Italia è impegnata in prima linea per raggiungere una soluzione diplomaTuca". E "in prima linea per disegnare la nuova Europa", garantire sicurezza. "Lo stesso spirito della pandemia ci deve guidare ora" ha poi aggiunto il premier. - (PRIMAPRESS)