Più armi all'Ucraina: cosi Biden davanti al Congresso Usa e Zelensky ringrazia

(PRIMAPRESS) - UCRAINA - Più che le morbide promesse del Segretario Generale dell'Onu, Guterres che ieri ha incontrato il presidente ucraino a Kiev dopo aver incontrato inutilmente Putin a Mosca, a Zelensky sono piaciute le parole convincenti di Biden. "Sono grato al popolo americano e personalmente al presidente Biden". Così il presidente ucraino, Zelensky, per l'anticipazione sul nuovo pacchetto di sostegno da 33 mld di dollari che Biden ha chiesto al Congresso. "Più di 20 mld potranno andare alla difesa. Più di 8 mld sono previsti per il sostegno economico e altri 3 mld andranno agli aiuti umanitari", ha detto Zelensky. "Insieme, possiamo certamente fermare l'aggressione russa e difendere la libertà in Europa", ha aggiunto il leader ucraino. - (PRIMAPRESS)