Perù: il radicale di sinistra Pedro Castillo vince le presidenziali battendo la populista Fujimori

(PRIMAPRESS) - PERÙ - Il candidato della sinistra radicale Pedro Castillo è stato proclamato vincitore delle elezioni presidenziali in Perù,a un mese e mezzo dal secondo turno tra lui e la candidata populista di destra Keiko Fujimori, che era riucita a ritardare la proclamazione dell'avversario denunciando presunti brogli. Castillo,insegnante in una scuola rurale,vince con il 50,12% contro il 49,87% della figlia dell'ex presidente Alberto Fujimori. Entrerà in carica il 28 luglio giorno in cui scade il mandato del presidente ad interim Francisco Sagasti. - (PRIMAPRESS)