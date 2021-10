Pensioni: oggi in CdM con la soluzione di Quota 102. Reddito di cittadinanza con tetto

(PRIMAPRESS) - ROMA - Gli ultimi correttivi di ieri in Cabina di regia a Palazzo Chigi ed oggi la Legge di bilancio dovrebbe approdare oggi in Consiglio dei ministri per la chiusura definitiva del provvedimento. Sciolto, si fa per dire, il nodo delle pensioni che passa a Quota 102 per il 2022 tra il mugurgno e le reazioni dei sindacati. La promessa è che per gli anni successivi si adotterà una flessibilità in uscita più mirata. Soddisfatta la Lega, che ritiene scongiurato il ritorno alla legge Fornero. Stop invece al cashback e controlli più stringenti sul Reddito di cittadinanza: coloro che rifiuteranno due proposte di lavoro subiranno il taglio dell'assegno. Prorogato ed esteso il superbonus. - (PRIMAPRESS)