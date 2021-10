Pensioni: la quadra difficile. Draghi: “Occorre gradualità”. Oggi sindacati a Palazzo Chigi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Tutti i nodi sul tavolo di Palazzo Chigi tra lavoro, pensioni e legge di bilancio. Oggi 26 ottobre alle 18 i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil saranno a Palazzo Chigi per confrontarsi sui temi del lavoro ma anche delle pensioni che vede contraria Confindustria a quota 100, 102 o 104. Sul fronte della legge di bilancio il premier ha incontrato il leader della Lega, Matteo Salvini, su previdenza e fisco. Tenta di gettare acqua sul fuoco della polemica dei numeri per il pensionamento il Sottosegretario al Mef, Federico Freni. "Inutile soffermarsi ora su numeri e quote: dobbiamo dare risposte concrete alle lavoratrici ed ai lavoratori che attendono di poter andare in pensione". Mario Draghi del resto è del parere che "Occorre assicurare una gradualità nel passaggio verso la normalità" mentre per la Lega l'obiettivo è di non tornare alla legge Fornero. Domani o giovedì potrebbe essere convocato il Consiglio dei Ministri per deliberare sulla legge di bilancio con l'altro nodo posto dal M5S e da Giuseppe Conte sulla richiesta inamovibile del rifinanziamento del Reddito di Cittadinanza. - (PRIMAPRESS)