Pensioni, Draghi: “Quota 100 non verrà rinnovata. Ritardi PNRR? Un decreto rimuoverà ostacoli”

"Nessuno ha dubbi che questo governo sia europeista.Chi fa parte del governo deve rispettare il diritto dell'Unione" e considerare l'Euro "un grande successo", dice Draghi dopo il Consiglio Ue. Sul tema pensioni:"Quota 100non verrà rinnovata, occorre assicurare una gradualità nel passaggio a quella che era una normalità",dice. Sul Pnrr: "Nessun ritardo" e "in arrivo Dl per rimuovere impedimenti", spiega. "Abbiamo un anno per parlare di revisione del Patto di Stabilità, c'è tempo per maturare punti di vista che siano realistici".