Pd, sciolta la riserva di Letta: "Io ci sarò". Domenica l'assemblea di insediamento

PARIGI - Enrico Letta, ancora a Parigi dove insegna ma pronto a partire per Roma, ha sciolto la riserva sull'assunzione dell'incarico di Segretario del Partito Democatico. "Io ci sarò" ha detto letto in un video diffuso alla stampa ma ha vincolato questa adesione ad un mandato pieno per ridisegnare la politica del partito e non semplicemente una funzione di "traghettatore". "Vorrò confrontarmi con tutti e con tutte le sezioni che formano la base del Pd. C'è bisogno di tornare all'ascolto della base". Domenica all'assemblea del Pd il discorso programmatico.