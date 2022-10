Oggi apre la XIX legislatura della Repubblica Italiana. Insediamento di Camera e Senato

(PRIMAPRESS) - ROMA - Pronta a partire oggi la XIX legislatura. Alle ore 10 si terranno le procedure di insediamento dei deputati a Montecitorio e dei senatori a Palazzo Madama alle ore 10,30 e quì sarà la senatrice anziana Liliana Segre a presiederla. Il primo punto all'ordine del giorno per le due camere sarà quello di eleggere la seconda e la terza carica dello Stato. In seguito, sempre all'interno della seduta di giovedì, si procederà con l'elezione dei componenti dell'ufficio di presidenza, che comprende quattro vicepresidenti, tre questori e otto segretari. Composti gli uffici di presidenza, si passa alla collocazione dei deputati. I risultati si conosceranno solo in tarda serata ma intanto si confermano alcune previsioni che danno alle due presidenze il rappresentante di FdI Ignazio La Russa (Senaro) e Riccardo Molinari a Montecitorio per la Lega. Anche se negli abbottonati commenti di questa mattina si fa ancora il nome dell'altro leghista Calderoli poi smentita dallo stesso senatore. Sempre nelle anticipazioni Malpezzi del Pd ha parlato di astensione del voto per la Camera.

Alle 10 Ettore Rosato di Italia Viva in qualità di presidente della Camera provvisorio ha aperto la seduta con un riferimento anche al difficile momento per il conflitto in Ucraina con un riferimento a Papà Francesco nella ricerca della Pace. E poi ha sottolineato l'impegno del Parlamento a ripartire verso importanti sfide con l'Italia dell'innovazione ma anche delle periferie e dei giovani. Un passaggio anche a sottolineare l'importanza di essere nel contesto europeo con spirito di coesione. - (PRIMAPRESS)