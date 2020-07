Parlamento: scontro sulle nomine presidenti commissioni. La Lega mette sotto il M5S

(PRIMAPRESS) - ROMA - Se la giornata di ieri è stata caratterizzata dal voto in aula di Camera e Senato

per la proroga al 15 ottobre dello stato di emergenza che ha assegnato nuovamente i poteri di utilizzo dello strumento del Dpcm al premier Giuseppe Conte e dato il via libera allo scostamento di bilancio nonostante le reazioni dell’opposizione, non è andata allo stesso modo alle nomine dei parlamentari da eleggere alle presidenze delle varie commissioni dove la maggioranza è stata battuta per due volte.

In commissione Giustizia, c’è l'elezione a sorpresa di Catello Vitiello di Italia Viva al posto del nome scelto dalla maggioranza, il pentastellato Perantoni. Vitello poi si dimetterà per evitare ritorsioni su altre nomine.

I 5 stelle, minacciano di non voler votare a favore del renziano Luigi Marattin alla guida della commissione Finanze. I pentastellati protestano anche per l'esito della votazione in commissione Agricoltura al Senato, dove al posto del grillino Lorefice è stato confermato il presidente uscente leghista.

Anche il ministro della Salute Roberto Speranza, per protesta dopo la mancata elezione dell'ex presidente del Senato Pietro Grasso in commissione Giustizia a palazzo Madama, ha lasciato la riunione del Consiglio dei ministri. Grasso è stato battuto incassando 11 voti contro i 13 del leghista Ostellari. Vallardi, sempre della Lega, è stato confermato presidente della commissione Agricoltura.

”Con il voto segreto vengono premiati il buon lavoro e la competenza della Lega. La maggioranza è in frantumi, completamente saltato l'inciucio 5Stelle-Pd", ha detto il leader leghista Matteo Salvini. - (PRIMAPRESS)