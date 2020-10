Parlamentari e Covid: oltre 60 i positivi. Le contromisure di Fico per evitare la paralisi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il Parlamento stretto nella morsa del Covid con oltre 60 deputati costretti alla quarantena perché risultati positivi. La situazione viene invece definita "sotto controllo" al Senato, dove sarebbero tra 4 e 5 i parlamentari assenti per quarantena o positività al virus.

Montecitorio ora si prepara a mettere in campo un piano per scongiurare la paralisi parlamentare se il numero di positivi dovesse ulteriormente crescere. Tra le ipotesi che si stanno facendo largo anche quella del voto a distanza come del resto è già accaduto anche a Bruxelles nel picco di un contagio della prima ondata. Questa sarebbe anche la posizione del presidente della Camera, Roberto Fico che sarebbe appoggiata da Pd, Leu e una piccola componente del M5S.

Fico ha più volte ripetuto che i lavori della Camera non si fermeranno e per questo vengono intensificate alcune misure di protezione come l’uso della mascherina anche durante il dibattito in aula come è già accaduto ieri quando il premier Giuseppe Conte aveva riferito in Aula per l’ennesimo Dpcm. - (PRIMAPRESS)