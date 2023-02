Papa in Sud Sudan: oggi incontro con il presidente Salva Kiir Mayardit e la vice Rebecca De Mabior

(PRIMAPRESS) - JUBA (SUD SUDAN) - Dalla capitale congolese Kinshasa il Papa questa mattina del 3 febbraio è arrivato in Sud Sudan per un incontro con i vescovi e poi alle 15,45 il Santo Padre incontrerà in una visita di cortesia il presidente della repubblica Salva Kiir Mayardit, che fu uno dei protagonisti del movimento per la liberazione del popolo del Sudan guidando l’ala armata. Ma l’incontro che porterà ad approfondire alcuni temi sociali sarà quello con la vicepresidente Rebecca Nyandeng De Mabior. Ed infine in serata l’incontro con rappresentanze diplomatiche.

Domani 4 febbraio, sempre nella capitale del Sud Sudan, Juba, ci sarà l'Incontro con Vescovi, Sacerdoti, Diaconi, Consacrati e Seminaristi nella Cattedrale di Santa Teresa mente alle 11 terrà un incontro privato con i Membri della Compagnia di Gesù presso la Nunziatura Apostolica e a seguire con gli sfollati interni. In serata la Preghiera Ecumenica al Mausoleo "John Garang".