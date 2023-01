Papa in Congo: “L’Africa non è una miniera da sfruttare”. Domani messa celebrata da Bergoglio

(PRIMAPRESS) - CONGO - Il viaggio di Papa Francesco alla sua prima tappa in Congo con l'arrivo Kinshasa. "Giù le mani dalla Repubblica Democratica del Congo, giù le mani dall'Africa! Basta soffocare l'Africa: non è una miniera da sfruttare o un suolo da saccheggiare". Lo ha detto Papa Francesco nella capitale del Congo, Kinshasa. Bergoglio ha lanciato un appello ai politici della RPC affinchè non si lascino "manipolare, né tantomeno comprare" da chi vuole mantenere il paese nella violenza per sfruttarlo e fare affari vergognosi". Il Papa ha esortato i politici congolesi:"Il potere ha senso solo se diventa servizio". Domani Papa Francesco celebrerà messa nella capitale. - (PRIMAPRESS)