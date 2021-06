Papa: "Triste per una chiesa che non denuncia. Pietro e Paolo testimoni di una "chiesa liberata"

(PRIMAPRESS) - CITTÀ DEL VATICANO - Le campane della Basilica di San Pietro hanno segnato quest’oggi la celebrazione della messa per la Solennità dei Santi Pietro e Paolo, testimoni di una “Chiesa liberata". “Pietro, liberato dal senso della sconfitta e dalle insicurezze ma anche Paolo, liberato dalle ipocrisie dell’esteriorità e dalla “tentazione di imporci con la forza del mondo”. E’ con queste parole che Papa Francesco ha voluto celebrare la giornata a dedicata a due pilastri della chiesa cattolica. Liberi, perché “solo una Chiesa libera è una Chiesa credibile” aggiunto il Papa ma anche dichiarando il suo senso di tristezza per una chiesa che molto spesso non denuncia. Un riferimento che rimanda il pensiero alla recente notizia di altre scoperte di genocidio in Canada perpetrate dalla chiesa cattolica sino al 1993. - (PRIMAPRESS)